В особняке футболиста "Арсенала" нашли труп

Страшную находку обнаружил отец Эль-Ненни

Мохамед Эль-Ненни. Фото: Instagram

В египетском загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни обнаружен труп. Об этом сообщает арабский интернет-портал 24.ae. Тело в строящемся доме обнаружил отец футболиста, который сообщил о страшной находке в полицию.

Стражи правопорядка приступили к расследованию произошедшего. На данный момент личность погибшего не установлена. Эль-Ненни перешел в "Арсенал" в январе 2016 года из "Базеля" за 12,5 миллионов евро. Всего в составе английского клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с английским клубом действителен до лета 2022 года. За сборную Египта 27-летний хавбек сыграл 67 матчей и забил шесть голов.

Напомним, что игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал. Футболисты "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению.

Также добавим, что футболист "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения. Месут Озил приставил к своему дому двух охранников.

Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":

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