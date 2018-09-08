В отношении звезды сборной России начали антидопинговое расследование

Денис Черышев может получить четыре года дисквалификации, если докажут его вину

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев находится под вниманием антидопинговых агентств. По информации The Telegraph, испанское антидопинговое агентство изучает допинг-пробы Черышева после слов его отца, Дмитрия Черышева, о том, что Денису делали инъекции гормона роста во время выступления за "Вильярреал".

РФС позже выступил с заявлением, в котором пояснил, что Черышеву делали легальные инъекции плазмы, а журналист неправильно интерпретировал слова Черышева-старшего.

Ранее руководитель РУСАДА Маргарита Пахноцкая направила отчет по изучению этой ситуации в испанское антидопинговое агентство и в WADA. Представитель испанцев заявил, что расследование ведется в контакте с россиянами и WADA, чтобы установить, какие инъекции на самом деле делали футболисту.

Использование гормона роста без имеющегося разрешения может привести к дисквалификации на срок до 4 лет.

На прошедшем ЧМ-2018 Черышев забил четыре гола и помог своей сборной дойти до четвертьфинала турнира.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.

Напомним, что российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг. Апелляции Лебедевой и Абакумовой в Спортивном арбитражном суде были отклонены.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года. Спортсменка отказалась пройти внесоревновательный допинг-тест.