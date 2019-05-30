В отпуск с разгромом: обзор матча "Львов" – "Шахтер"

Голы и лучшие момента матча чемпиона Украины и шестой команды Премьер-лиги во Львове

Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в мачте 32-го тура чемпионата Украины благодаря голам Дентино, Тараса Степаненко и Николая Матвиенко. "Горняки" продлил свою сухую серию на полях соперников, которая длится с 27 октября 2018 года и насчитывает уже рекордные 890 минут. Также "Шахтер" довел до 29 матчей свою серию без поражений в чемпионате Украины (23 победы и 5 ничьих). В последний раз "горняки" уступали 11 августа прошлого года.

"Львов" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Дентиньо (65), Степаненко (78), Матвиенко (85)

"Львов": Сарнавский, Приймак, Адамюк, Висенте, Мартан, Пентелейчук (Химчак, 46), Липе, Педро Витор, Рожерио Шина (Ivanochko, 80), Бруно Дуарте, Алваро (Брама, 87).

"Шахтер": Кудрик, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антонио, Сиприано (Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).

Предупреждения: Педро Витор (42), Маркос Антонио (50), Мартан (61), Степаненко (73).

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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