В ожидании Роналду: Шева рассказал о траблах Зинченко, шансах Милевского и досрочном выходе на Евро

Тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити"

Андрей Шевченко / Фото: Dynamo.kiev.ua

11 октября в Харькове сборная Украины по футболу сыграет с Литвой, а 14-го в Киеве – с Португалией и ее мегазвездой Криштиану Роналду. Четыре очка в этих матчах гарантируют нам досрочный выход в финальную часть Евро-2020. Перед этими поединками главный тренер украинской команды Андрей Шевченко рассказал о вероятности вызова в сборную Артема Милевского, проблемах с игровым временем в "МанСити" у самого дорогостоящего украинского футболиста Зинченко, а также о досрочном выходе на Евро-2020. Напомним, ранее Шевченко сделал жесткое заявление о возможной работе в "Милане".

- Все игроки в порядке, – заявил Андрей Шевченко. – Единственное – у Миколенко есть небольшая микротравма. Ему сделали обследование, посмотрим, насколько это повреждение серьезное. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться.

- Какая программа на этот сбор?

- Сегодня тренировка, завтра будет, скорее всего, двухразовая. Потом начнем подготовку, будет предыгровая тренировка. Времени практически нет у нас. Будет небольшой микроцикл из двух матчей.

Реклама

- Есть ли опасения относительно возможной недооценки Литвы?

- Однозначно, нет. Мы на эту тему сегодня говорили. Для нас это важнейший матч, все прекрасно понимают, что при положительном результате мы увеличиваем шансы на выход из группы. Ребята сосредоточены. Не собираемся недооценивать соперника. Все готовятся к серьезным матчам. Тем более играем дома, надеемся, что придут зрители. Приглашаем всех на стадион, ждем поддержку болельщиков.

Читайте также: При нем забивали восемь голов: стал известен арбитр матча Украина – Литва

- Следите ли вы за чемпионатом Беларуси? Есть ли шансы у Хобленко, Милевского и Нойка попасть в сборную?

- Слежу ли за чемпионатом Беларуси? Нет. Слежу ли за украинскими футболистами, которые интересуют меня на перспективу как тренера национальной сборной? Да. Это не моя работа называть шансы. Я если вызываю игрока, значит я ему доверяю. Мы смотрим за многими игроками, которые играют в других чемпионатах, не только в Украине.

Обзор мартовского матча Португалия – Украина (0:0)

- Вторые матчи сборной в спарках всегда даются непросто. Какой есть выход из ситуации, кроме ротации?

- Для меня задача – выиграть первый матч. Прежде, чем говорить о ротации, нужно провести первую встречу. Нужно добиться результата, а о втором уже потом будем говорить.

Андрей Шевченко / Фото: AFP

- Удастся досрочно выйти на Евро-2020?

- Над этим очень долго работал и работаю. Сейчас будут последние матчи, в которых все решится. Надеюсь, свои задачи выполню.

Читайте также: "От Шевченко несло рыбьим жиром. Он мазался им от сглаза": откровения экс-игрока сборной России

- Зинченко потерял железное место в основном составе "Ман Сити". В каком он состоянии?

- Он в отличном состоянии. В большом клубе используют ротацию. Он ни в коем случае не выпал из ротации, наоборот. Тренер всегда принимал такие решения, когда много матчей. Если у тренера есть возможность использовать ротацию. Саша находится в отличном состоянии, приехал в хорошем настроении, как и все остальные, – заключил Шевченко.

Волевая ничья для Шевы: обзор матча Украина – Нигерия (2:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама