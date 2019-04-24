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В Парагвае футболиста выгнали из клуба за незабитый пенальти

Сегодня, 09:59

Брендэкс Парра неуклюже пробил "паненку" в матче Южноамериканского кубка

Вратарь легко отбил удар Парры. Фото foxsportsla.com
Вратарь легко отбил удар Парры. Фото foxsportsla.com.

Игрок парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского "Ла Экидад". Встреча первого раунда турнира состоялась на стадионе "Эль-Кампин" в Боготе и завершилась победой колумбийцев в серии пенальти – 4:3. "Ла Экидад" вышел в следующий раунд.

Один из ударов парагвайцев не реализовал Парра. Он решил исполнить пресловутую "паненку", однако сделал это настолько неуклюже, что попал мячом в лежавшего вратаря. В результате, после матча Парру выгнали из клуба. Руководители "Индепендьенте" обвинили венесуэльца в том, что из-за него клуб потерял немалые деньги, которые заработал бы за выход следующий раунд.

"Совет директоров принял решение отказаться от его услуг за такое исполнение пенальти", – сказал президент клуба Эриберто Гамарра.

Стоит отметить, что послематчевые пенальти в составе "Индепендьенте" не реализовал не только Парра, но и еще 2 футболиста. 

"Жизнь продолжается, футбол на этом не заканчивается. Я продолжу идти вперед", – сказал футболист.

Ранее мы рассказывали, что в Англии футболист пробил "худший пенальти в истории". Игрок "Суонси" также пытался исполнить "паненку".

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Тег футбол, футболист, пенальти

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sport24.ru

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