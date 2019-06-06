В Париже арестовали вице-президент ФИФА

Ахмад Ахмад задержан в рамках коррупционного расследования

Ахмад приехал на заседание конгресса ФИФА. Фото: AFP

Вице-президент ФИФА и глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад задержан в Париже. Функционер арестован и будет доставлен на допрос в рамках коррупционного расследования.

Арест произошел за день до начала чемпионата мира по футболу среди женщин. ФИФА не владеет информацией о ходе расследования, поскольку дело и арест являются инициативой французской полиции. Сам Ахмад приехал в Париж на заседание конгресса ФИФА, на котором 5 июня Джанни Инфантино был переизбран президентом организации.

Ранее бывший секретарь CAF Амир Фахми обвинил Ахмада в нецелевом расходовании сотен миллионов долларов, предоставленных Федерации в качестве спонсорской поддержки. Дело может быть также связано с нарушениями соглашений с производителями экипировки – в апреле 2019 года CAF расторг контракт с PUMA и начал сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

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