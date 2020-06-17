"В первом тайме игру можно было заканчивать": Михайличенко – о выходе в финал Кубка Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов после матча с "Минаем" (0:2) в Кубке Украины. Киевляне обыграли клуб Первой лиги и стали первым финалистом турнира. Их соперник определится в поединке между "Мариуполем" и "Ворсклой" через неделю.

Онлайн матча "Минай" – "Динамо"

- Конечно, это была важная игра, полуфинал Кубка. На этой стадии не имеет значения, какие лиги представляют соперники. Ведь полуфинал состоит всего из одной игры. Очень важно, что мы победили. После игры с "Зарей" мы не могли не изменить состав, постарались по возможности его освежить. Ведь было потрачено много эмоциональных и физических сил, и было очень важно качественно провести сегодняшний матч. В принципе, игра давалась, и в первом тайме ее уже можно было спокойно заканчивать, но что-то не получилось, что-то не сложилось... Какие-то небольшие нервы, эмоции все-таки остались. Для кубкового матча это, наверное, нормально. Самое главное – это то, что нами был достигнут результат. Теперь будем готовиться к финалу.

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- Каргбо провел первый официальный матч за "Динамо". Как вам его игра?

- Да, Ибрагим очень долго был без игровой практики. Было видно, что он не совсем понимает, что нужно делать и как играть. Но очень важно, что он почувствовал игровую атмосферу. Последний матч он провел еще в Турции на сборах. Конечно, для него было очень важно сыграть.

- Как оцените игру Дуелунда, который тоже в последнее время нечасто играл?

- Миккель все время в нашей основной обойме, готовится к каждой игре. Сегодня мы предоставили шанс не только ему, но и многим другим для того чтобы конкуренция, которая у нас существует, была осязаема, и ребята сами могли оценить свои действия в игровых ситуациях.

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- Матч с "Зарей" выдался очень изнурительным. Перед игрой с "Минаем" важнее всего было полноценно восстановиться?

- После "Зари" функционально можно было восстановиться, но вот в эмоциональном плане это было непросто. Тем более, что и там получился "кубковый" матч, и здесь – кубковый матч. А психология кубковых матчей – это когда играть нужно только на победу. Это непросто и хорошо, что мы добились сегодня нужного результата. Это очень важно, что мы будем играть в финале.

- Кого хотите увидеть в финале?

- В финале – это уже не имеет никакого значения. Потому что любая команда, дошедшая до финала, заслуживает это.

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- На ваш взгляд, "Минай" готов к УПЛ?

- "Минай" может заиграть в Премьер-лиге, он близок к этому. Я желаю команде и Василию Кобину, чтобы он смог сделать заключительный шаг. Там и увидимся.

- Вас устроили организация матча, газон?

- Все нормально. Погода немного подвела: то дождь, то жара... Тяжело было все время приспосабливаться. Но две команды были в равных условиях.

Также отличились болельщика "Миная". Несмотря на карантин толпа зрителей собралась вокруг небольшого стадиончика, огороженного сеткой. А затем кто-то из них вывесил баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда в США.

Смотрите обзор финала Кубка Украины-2019

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