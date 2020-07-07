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В Первой лиге новый лидер: фаворит проиграл в перенесенном из-за коронавируса матче

7 июля, 22:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Борьба за выход в Премьер-лигу заостряется с каждым туром

Сегодня состоялся перенесенный матч 20-го тура Первой лиги Украины. Львовский "Рух" на своем поле неожиданно уступил " Агробизнесу" из Волочиска, несмотря на статус фаворита у букмекеров. Поединок прошел не во Львове, а в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича, поскольку команда убежала из областного центра, где бушует коронавирус.

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Но даже стены своего родного стадиона не помогли "Руху" одержать победу. Хозяева поля дважды выходили вперед, но в итоге позволили сопернику сравнять счет и вырвать победу. А на последних минутах Рух еще и в меньшинстве остался.

"Рух" – "Агробизнес" – 2:3
Голы: Копина (9), Брикнер (29) – Когут (28), Семенец (63), Когут (70)
Удаление: Саков (90)

После этой победы "Агробизнес" поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги, а "Рух" остался на шестой строчке, но имеет матч в запасе. Правда, плотность команд в верхней части таблицы настолько большая, что первое место от шестого отдаляет всего шесть очков.

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Ранее мы писали, что вспышка коронавируса продолжает терзать Первую лигу. Как мы сообщали, в запорожском клубе 13 заразившихся коронавирусом – еще два матча команды перенесены. Команда отправлена ​​на 14-дневную самоизоляцию под наблюдением врачей.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

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первая лига Агробизнес Волочиск Рух Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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