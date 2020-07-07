В Первой лиге новый лидер: фаворит проиграл в перенесенном из-за коронавируса матче

Борьба за выход в Премьер-лигу заостряется с каждым туром

Сегодня состоялся перенесенный матч 20-го тура Первой лиги Украины. Львовский "Рух" на своем поле неожиданно уступил " Агробизнесу" из Волочиска, несмотря на статус фаворита у букмекеров. Поединок прошел не во Львове, а в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича, поскольку команда убежала из областного центра, где бушует коронавирус.

Реклама

Но даже стены своего родного стадиона не помогли "Руху" одержать победу. Хозяева поля дважды выходили вперед, но в итоге позволили сопернику сравнять счет и вырвать победу. А на последних минутах Рух еще и в меньшинстве остался.

"Рух" – "Агробизнес" – 2:3

Голы: Копина (9), Брикнер (29) – Когут (28), Семенец (63), Когут (70)

Удаление: Саков (90)

После этой победы "Агробизнес" поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги, а "Рух" остался на шестой строчке, но имеет матч в запасе. Правда, плотность команд в верхней части таблицы настолько большая, что первое место от шестого отдаляет всего шесть очков.

Реклама

Ранее мы писали, что вспышка коронавируса продолжает терзать Первую лигу. Как мы сообщали, в запорожском клубе 13 заразившихся коронавирусом – еще два матча команды перенесены. Команда отправлена ​​на 14-дневную самоизоляцию под наблюдением врачей.

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама