"В первый день футболистам "Реала" было трудно контролировать мяч": сложный выход игроков из карантина

Защитник мадридского клуба также отметил, что возобновление чемпионата Германии - важный шаг для футбола

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль рассказал, насколько тяжело футболистам испанского клуба давалось возобновление тренировочного процесса после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, который планировал теракт во время Эль Класико.

"Возвращение к тренировкам – большой шаг для нас. Теперь мы можем работать над чем угодно, в нашем распоряжении есть все. Дома невозможно тренироваться, как здесь, на поле. В первый день было трудно даже контролировать мяч. Но понемногу все вернется. Самое важное – насладиться моментом, хотя это немного странно. Тренироваться сложно, и это похоже на то, когда вы возвращаетесь после травмы. Нам нужно следовать протоколу Ла Лиги и уважать установленные правила", – приводит слова Карвахаля Evening Standart.

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Также защитник сборной Испании прокомментировал возвращение немецкой Бундеслиги: "Возобновление чемпионата Германии – хорошая новость для спорта и футбольного мира. Я надеюсь, это послужит примером для остальных стран".

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