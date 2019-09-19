"В Питере пить" по-московски: стало известно, за сколько Кокорин отметил выход на свободу

После освобождения нападающий "Зенита" отправился праздновать с женой и друзьями в VIP-зал ресторана

Кокорин и Мамаев на свободе / Фото: gazeta.ru

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 28-летний футболист в день освобождения отправился в московский ресторан вместе со своей женой Дарьей и друзьями – семьей клипмейкера Павла Худякова, женой Корнелией и его детьми.

Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку в 20 процентов.

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Кокорин и Мамаев на свободе. Фото – Instagram

Мамаев с женой после выхода на свободу. Фото – Instagram

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Футболисты находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Но 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства об УДО.

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

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