"В Питере пить" по-московски: стало известно, за сколько Кокорин отметил выход на свободу

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 28-летний футболист в день освобождения отправился в московский ресторан вместе со своей женой Дарьей и друзьями – семьей клипмейкера Павла Худякова, женой Корнелией и его детьми.
Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку в 20 процентов.
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Кокорин и Мамаев на свободе. Фото – Instagram
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Мамаев с женой после выхода на свободу. Фото – Instagram
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Футболисты находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Но 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства об УДО.
Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.
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