Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

"В Питере пить" по-московски: стало известно, за сколько Кокорин отметил выход на свободу

19 сентября, 14:00

После освобождения нападающий "Зенита" отправился праздновать с женой и друзьями в VIP-зал ресторана

Кокорин и Мамаев на свободе

Кокорин и Мамаев на свободе / Фото: gazeta.ru

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии 17 сентября снова прильнул к бутылке. Известная песня "В Питере пить" в данном случае уже не совсем актуальна. Так как отмечал свободу Кокорин в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 28-летний футболист в день освобождения отправился в московский ресторан вместе со своей женой Дарьей и друзьями – семьей клипмейкера Павла Худякова, женой Корнелией и его детьми.

Компания расположилась в VIP-зале и заказала еды и напитков на сумму более 73 тыс. рублей. При этом ресторан сделал им скидку в 20 процентов.

Читайте также: Появилось видео, как российские футболисты толпой избивают человека на улице

Реклама

Кокорин и Мамаев на свободе. Фото – Instagram

В тренде
Чаще в еврокубках Гвардиола не встречался ни с кем: анонс матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"
"Шахтер" готовится к Лиге чемпионов

Мамаев с женой после выхода на свободу. Фото – Instagram

Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Футболисты находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Но 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства об УДО. 

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболисты Зенит Санкт-Петербург Александр Кокорин Павел Мамаев

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Барселона"Футбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Разгром от Зинченко:
Разгром от Зинченко: "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копиркуЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...