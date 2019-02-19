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В Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить

Сегодня, 10:27

Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную

Красная карточка вместо желтой
Красная карточка вместо желтой. Фото: Twitter
В Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbd/c42/5c6bbdc422c0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbd/c42/5c6bbdc422c0d.jpg Футбол Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Польши между "Легией" и "Краковией". Судья после просмотра эпизода нарушения правил с помощью VAR вернул защитника "Легии" Виллиама Реми, который уже ушел в раздевалку после второй желтой карточки. Но сделал он это только для того, чтобы отменить вторую желтую и показать прямую красную карточку. Это вызвало улыбку даже у Реми. "Краковия" победила со счетом – 2:0.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

Кстати, сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".

Ранее мы рассказывали, что голкипер Джо Дэй стал отцом во время футбольного матча

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Тег красная карточка, чемпионат Польши, Легия, Краковия, VAR

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Источник:

Eurosport

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