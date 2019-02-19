В Польше судья вернул удаленного футболиста из раздевалки, чтобы снова удалить
Рефери воспользовался видеопомощником и заменил желтую карточку на красную
Курьезный случай произошел в матче чемпионата Польши между "Легией" и "Краковией". Судья после просмотра эпизода нарушения правил с помощью VAR вернул защитника "Легии" Виллиама Реми, который уже ушел в раздевалку после второй желтой карточки. Но сделал он это только для того, чтобы отменить вторую желтую и показать прямую красную карточку. Это вызвало улыбку даже у Реми. "Краковия" победила со счетом – 2:0.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ система видеопомощи арбитрам будет введена впервые в истории. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов
"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.
Кстати, сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".
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