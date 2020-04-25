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В Польше утвердили сроки возобновления чемпионата по футболу

25 апреля, 15:57

Александр Трикиша

Уже с начала мая команды смогут проводить тренировки

Чемпионат Польши по футболу может возобновиться к концу мая. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с министром спорта страны Данутой Дмовской.

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Ранее в Польше была представлена программа по возобновлению массовых спортивных мероприятий, состоящую из пяти этапов. С 4 мая откроются все стадионы и площадки, но одновременно на них смогут заниматься не более шести человек. А к концу мая должны возобновиться все массовые мероприятия.

"В этом году должны были пройти Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, но коронавирус спутал все планы. Кроме того, вирус забрал у нас радость занятия спортом. Спорт – это здоровье, но не стоит забывать, что это еще и очень важная часть нашей национальной экономики. Это та часть жизни, с которой нам нужно иметь дело и осознавать важность того, что она необходима при возвращении к нормальному ритму жизни", – рассказал Моравецкий в интервью Super Express.

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План возвращения чемпионата Польши после карантина:

  • 03-04 мая – тесты всех игроков и сотрудников клубов
  • 04 мая – начало тренировок в группах по несколько человек
  • 10 мая – командные тренировки
  • 27-28 мая – тесты всех игроков, сотрудников и судей
  • 29-31 мая – проведение матчей 27-го тура чемпионата (без зрителей)
  • 18-19 июля – завершение чемпионата

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футбол чемпионат Польши

Источник: Сегодня|Спорт

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