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В Португалии арбитр во время матча сбегал в туалет и получил за это красную карточку

30 апреля, 14:58

Забавный эпизод произошел в поединке между "Шавишом" и "Насьоналом"

Красная карточка для лайнсмена
Красная карточка для лайнсмена.

В матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу "Шавиш" – "Насьонал" случился довольно забавный эпизод. На 56-й минуте встречи арбитр Луиш Годинью без видимых причин остановил игру перед вводом мяча голкипером. В это время лайнсмен Жорже Крус, передав коллеге флажок, бодренько побежал в сторону подтрибунного помещения и скрылся под ареной.

Годинью со смехом объяснил произошедшее главным тренерам команд. Мол, коллега захотел в туалет. Наставники обеих команд живо воспользовались незапланированной паузой, внося коррективы в игру своих подопечных.

Когда лайнсмен вернулся, главный арбитр со смехом показал ему красную карточку. Жорже встал к боковой линии, вытер пот со лба, и матч продолжился.

До отлучения помощника судьи по естественной нужде "Шавиш" вел 2:1, после – забил еще два мяча и победил со счетом – 4:1.

Ранее мы писали, что в Иране не показали матч чемпионата Германии из-за арбитра. Поединок "Аугсбурга" и "Баварии" обслуживала Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

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Тег футбол, арбитр, чемпионат Португалии

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Источники:

NEWSru.com , Eurosport

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