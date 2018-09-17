В Португалии футболистки забили соперницам 28 голов в одном матче

Сегодня, 15:04

Футболистки "Бенфики" обыграли "Понте Фрилас" со счетом 28:0

Футболистки &quot;Бенфики&quot; обыграли &quot;Понте Фрилас&quot; со счетом 28:0
Футболистки "Бенфики" обыграли "Понте Фрилас" со счетом 28:0

Футболистки "Бенфики" забили 28 мячей в матче второго дивизиона чемпионата Португалии против "Понте Фрилас". Соперницы клуба из Лиссабона не смогли отличиться ни разу.

Напомним, что в высшем дивизионе чемпионата Португалии среди мужчин после четырех туров лидируют три команды: "Бенфика", "Брага" и "Спортинг", имеющие по 10 очков, "Порту" отстает на одно очко.

Ранее летом ряд футболистов "Спортинга" расторгли контракты с клубом после избиения болельщиками. Причиной такого решения футболистов стало вторжение агрессивных фанатов "Спортинга" на территорию базы клуба.

Также летом лучший бомбардир чемпионата Украины Факундо Феррейра перешел в "Бенфику". 27-летний форвард подписал с португальцами четырехлетний контракт. Отметим, что Феррейра перешел в "Шахтер" из "Велес Сарсфилд" летом 2013 года. В составе донецкого гранда он по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Вместе с "горняками" Факундо доходил до полуфинала Лиги Европы и 1/8 Лиги чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Порту" прервал гегемонию "Бенфики" в чемпионате Португалии.
женский футбол, чемпионат Португалии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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