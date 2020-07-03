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В Португалии побили рекорд Криштиану Роналду, который продержался 18 лет

3 июля, 17:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Юного таланта "Спортинга" уже называют новым "Роналду"

17-летний полузащитник "Спортинга" Жоэлсон Фернандеш побил рекорд Криштиану Роналду, который продержался 18 лет. Юный футболист появился на поле в матче чемпионата Португалии "Жил Висенте" (2:1) и стал самым молодым игроком, сыгравшим за "Спортинг". На момент выхода на поле ему было 17 лет 4 месяца и 3 дня, сообщает AS.com.

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До этого самым юным игроком в истории "Спортинга" был Криштиану Роналду. Знаменитый португалец дебютировал за родной клуб в 2002 году в возрасте 17 лет 6 месяцев и 9 дней. Спустя год Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед", где начал восхождение к футбольному олимпу.

Жоэлсон Фернандеш считается одним из самых перспективных игроков Португалии. Ему пророчат будущее не хуже, чем у Роналду.

Жоэлсон Фернандеш. Фото: sporting.pt

Жоэлсон Фернандеш. Фото: sporting.pt

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Ранее была названа скорость полета мяча во время супергола Роналду. Криштиану забил потрясающий гол в ворота "Дженоа" в ходе вторничного поединка чемпионата Италии.

Ранее мы писали, что Роналду не узнать. Криштиану блеснул новой прической – "как у брата Паниты". Португалец сделал себе кудряшки, подсмотрев идею у колумбийского партнера по "Ювентусу" Хуана Куадрадо.

Смотрите, как забивает Криштиану Роналду:

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Криштиану Роналду чемпионат Португалии Спортинг Жоэлсон Фернандеш

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