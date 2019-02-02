В Португалии решили не лишать Криштиану Роналду государственных наград

Знаменитый футболист был осужден за уклонение от уплаты налогов

Криштиану Роналду. Фото: AFP

В Португалии решили не лишать Криштиану Роналду государственных наград //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/54e/703/5c554e703474c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/54e/703/5c554e703474c.jpg 2019-02-02T10:02:15+02:00 Футбол Знаменитый футболист был осужден за уклонение от уплаты налогов

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград Португалии, сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что португальский форвард может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) и ордена "За заслуги" из-за решения испанского суда, который приговорил его к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро.

По информации источника, совет почетных орденов Португалии решил, что приговор испанского суда не является весомым основанием для лишения Роналду наград.

Напомним, Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.

Напомним, что Роналду выставил на продажу свое первое авто Audi S3 Coupe за 20 тысяч евро, несмотря на то что его рыночная стоимость колеблется от 6 до 10 тысяч евро. Эту машину форвард купил в 2003 году, когда выступал за "Манчестер Юнайтед".

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