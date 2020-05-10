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В португальском клубе, за который играет украинец, сразу три футболиста – с коронавирусом

10 мая, 20:55

Олег Люлька

Болезнь у игроков команды "Витория Гимарайнш" протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции

Три футболиста клуба высшей лиги Португалии "Витория Гимарайнш", куда ранее до конца сезона на правах аренды перешел украинский защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт португальских "завоевателей", которых до переезда в "Шахтер" возглавлял Луиш Каштру.

Имена футболистов "Витории", у которых обнаружен SARS CoV2, не называют. Однако отмечают, что у каждого из них болезнь протекает бессимптомно, им рекомендовано самоизолироваться. Остальная часть команды продолжает проводить индивидуальные тренировки.

Напомним, что чемпионат Португалии, как и практически все остальные национальные первенства, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Как и Премьер-лига Украины, Португалия может возобновить сезон в конце мая.

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"Витория Гимарайнш", тест на коронавирус

"Витория Гимарайнш", тест на коронавирус / Фото: Twitter

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Ранее мы писали, что первый футболист в Украине заразился коронавирусом. Теперь проверят всю его команду – выступающий во втором по силе дивизионе ФК "Минай".

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Смотрите, как "Витория Гимарайнш" играла в Лиге Европы с "Арсеналом"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Португалии коронавирус Витория Гимарайнш Валерий Бондаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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