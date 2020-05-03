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В постели с Джорджиной Роналду поздравил двух своих особенных женщин с Днем матери

3 мая, 16:13

Андрей Фоменко

Криштиану показал в соцсетях с собой свою маму и любимую - Джорджину Родригес

Карантин предоставил звездному португальскому футболисту Криштиану Роналду уникальную возможность провести много времени в кругу семьи на родном острове Мадейра. И 35-летний форвард довольно щедро делится с поклонниками фотографиями в соцсетях. Вчера Роналду с сыном исследовал Мадейру.

Сегодня спортсмен поздравил с Днем матери двух своих самых близких женщин, которых назвал "особенными": маму Марию Долореш душ Сантуш Aвeйpу и возлюбленную Джорджину Родригес. На первом фото футболист в своем стиле улыбается, тогда как его мама искренне радуется. А на второй фотографии, с невестой, Криштиану показал себя в более интимной обстановке: пара лежит на кровати, он как будто спит, а Джорджина целует его в нос. О том, какие подарки сделал Роналду, пока что не сообщается.

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Кстати, Джорджина выложила в сетях фотографию с прогулки по острову. Тогда как Роналду не решился во второй раз доверить прическу невесте.

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Читайте, как Роналду-папаша выгуливает дочурку на свежем воздухе.

Смотрите сюжет о том, как мать Криштиану Роналуд перенесла инсульт

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