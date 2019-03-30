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В постели с Морозюком: жена динамовца показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке

Сегодня, 13:26

Ирина Морозюк еще никогда не была такой откровенной

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram
В постели с Морозюком: жена динамовца показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4d/62e/5c9f4d62ef11f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4d/62e/5c9f4d62ef11f.png Футбол Ирина Морозюк еще никогда не была такой откровенной

Сексапильная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина, приучившая своих поклонников к откровенности, в этот раз, похоже, превзошла саму себя. Девушка выложила в Instagram, пожалуй, свое самое интимное фото за время общения с публикой в соцсетях.

"Утро", – так Ирина Морозюк подписала фото, на котором она полностью раздетая лежит в постели, а супруг-футболист лишь слегка прикрывает ее грудь.

Интересно, что после романтического утра, Ирина Морозюк сразу же отправилась в аптеку. И была там ошарашена просто до невероятности.

Как сообщалось ранее, жена Николая Морозюка показала ключик, зажатый между грудей, и выразила недуомение: "Да и вообще, я не понимаю, почему я еще не в Playboy. Представляю, какую бы красоту сотворили профессиональные фотографы и камеры".

Кроме того, Ирина Морозюк дала несколько советов девушкам: "Девушки очень часто совершают ошибки, боясь потерять еще даже не своего парня. Да если чувак ничего не хочет для тебя делать, нахера тебе такой? Он либо после "трам тарарам" пропадет, либо и всю жизнь ни черта делать для тебя не будет!"

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Тег Динамо Киев, Николай Морозюк, Ирина Морозюк, Ризеспор

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Сегодня|Спорт

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