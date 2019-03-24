В Премьер-лиге грядет вторая отставка с начала года: слово – за Жеваго
Василию Сачко готовятся указать на дверь после невыхода "Ворсклы" в топ-шестерку
Руководители полтавской "Ворсклы" изъявили желание попрощаться с главным тренером полтавской команды Василием Сачко, сообщает канал "Футбол 1".
Судьбоносная встреча клубного руководства с Сачко, на которой должна была решиться его судьба, не состоялась. Большинство из членов руководства "Ворсклы" хотят отправить тренера в отставку после невыхода в топ-6 чемпионата Украины, но почетный президент клуба Константин Жеваго пока не одобрил это решение. Напомним, кандидатом в сменщики Сачко называют нынешнего наставника "Шахтера" U-21 Валерия Кривенцова.
Накануне игроки "Ворсклы" впервые собрались после выходных и теперь ожидают решения финансовых вопросов и погашения имеющихся задолженностей по зарплате.
Если Василий Сачко покинет "Ворсклу", это будет вторая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге в нынешнем году. Ранее с поста главного тренера киевского "Арсенала" ушел Вячеслав Грозный, которого сменил Игорь Леонов.
Также сообщалось, что все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день.
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