В Премьер-лиге грядет вторая отставка с начала года: слово – за Жеваго

Василию Сачко готовятся указать на дверь после невыхода "Ворсклы" в топ-шестерку

Василий Сачко на грани увольнения. Фото: Getty Images

В Премьер-лиге грядет вторая отставка с начала года: слово – за Жеваго //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7b0/830/5c97b0830c451.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7b0/830/5c97b0830c451.png 2019-03-24T18:30:13+02:00 Футбол Василию Сачко готовятся указать на дверь после невыхода "Ворсклы" в топ-шестерку

Руководители полтавской "Ворсклы" изъявили желание попрощаться с главным тренером полтавской команды Василием Сачко, сообщает канал "Футбол 1".

Судьбоносная встреча клубного руководства с Сачко, на которой должна была решиться его судьба, не состоялась. Большинство из членов руководства "Ворсклы" хотят отправить тренера в отставку после невыхода в топ-6 чемпионата Украины, но почетный президент клуба Константин Жеваго пока не одобрил это решение. Напомним, кандидатом в сменщики Сачко называют нынешнего наставника "Шахтера" U-21 Валерия Кривенцова.

Накануне игроки "Ворсклы" впервые собрались после выходных и теперь ожидают решения финансовых вопросов и погашения имеющихся задолженностей по зарплате.

Если Василий Сачко покинет "Ворсклу", это будет вторая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге в нынешнем году. Ранее с поста главного тренера киевского "Арсенала" ушел Вячеслав Грозный, которого сменил Игорь Леонов.

Также сообщалось, что все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день.

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