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В пустые ворота: экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" напомнил о себе голом в Первой лиге Турции

Сегодня, 23:12

Александр Гладкий забил свой четвертый мяч после перехода в лагерь "синих молний"

Гладкого не удержали
Гладкого не удержали. Фото: Twitter

В 27-м туре турецкой Первой лиги клуб "Адана Демирспор" принимал на своем поле "Умраниеспор". В стартовом составе хозяев на поле вышел бывший нападающий "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий. 31-летний украинец отличился голом на 73-й минуте матча, сделав счет 2:1. Гладкий ударом левой по пустым воротам замкнул фланговую подачу партнера. Поединок завершился победой клуба "Адана Демирспор" со счетом 3:1.

Видео гола Гладкого в ворота "Умраниеспора"

Отметим, что это уже четвертый гол Александра Гладкого за "синие молнии" после перехода в турецкий клуб, с которым в конце января он подписал контракт на полтора года. После этой победы команда украинца поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой турецкой лиги, которое позволяет сыграть в переходных матчах за выход в высший дивизион – Суперлигу.

Как команда Гладкого празднует победу

Напомним, ранее в Турции состоялся поединок экс-капитанов киевского "Динамо". Благодаря голу Домагоя Виды "Бешикташ" уничтожил на выезде "Ризеспор" Николая Морозюка со счетом 7:2. Так крупно Морозюк в Турции еще не проигрывал.

Также сообщалось, что в матче одной из юношеских лиг Турции был забит фантастический гол. Его автора тут же нарекли "турецким Бейлом".

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Тег гол, чемпионат Турции, Александр Гладкий

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Сегодня|Спорт

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