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В пять раз жестче, чем "Шахтеру": УЕФА вынес вердикт "Айнтрахту"

Сегодня, 12:00

Немецкий клуб наказан за поведение своих болельщиков в Италии

Фото: AFP
В пять раз жестче, чем "Шахтеру": УЕФА вынес вердикт "Айнтрахту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dec/653/5c9dec6534991.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dec/653/5c9dec6534991.jpg Футбол Немецкий клуб наказан за поведение своих болельщиков в Италии

УЕФА оштрафовал франкфуртский "Айнтрахт" на 50 тысяч евро по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с миланским "Интером", сообщается на официальном сайте организации. Ответная встреча команд состоялась 14 марта в Милане и завершилась победой немецкой команды (1:0), которая по сумме двух игр вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

По итогам игры "Айнтрахт" был обвинен в нарушении двух пунктов дисциплинарного регламента УЕФА: использование болельщиками пиротехники и бросание посторонних предметов на поле.

"Интеру" вменялось использование фанатами пиротехники, а также нарушение пункта регламента охраны и безопасности – блокировка лестничных проходов на стадионе.

В результате УЕФА оштрафовал "Айнтрахт" на 50 тысяч евро, а "Интер" – на 15,5 тысячи. Кроме того, испытательный срок, наложенный на франкфуртский клуб относительно запрета продавать билеты болельщикам на один выездной матч команды в еврокубках, увеличен с двух до трех лет.

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

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Тег УЕФА, болельщики, Лига Европы, Интер Италия, Айнтрахт

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