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В "Реале" недовольны, что звезду клуба вызвали в сборную и не дали сыграть ни минуты

9 сентября, 16:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

В клубе считают, что Азару нужно было готовиться вместе с командой к новому сезону

В мадридском "Реале" недовольны, что главную звезду команды Эдена Азара вызвали в сборную Бельгии на матчи Лиги наций, но не дали ему сыграть ни минуты, сообщает AS. Руководство "Королевского клуба" безуспешно пыталось договориться с бельгийской федераций о том, чтобы не вызывать на сентябрьский сбор Тибо Куртуа и Азара.

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И если голкипер все же вернулся в расположение команды еще в пятницу, то Азар остался в команде после уговоров главного тренера Роберто Мартинеса. Наставник обещал, что даст футболисту сыграть хотя бы в одном матче, но в итоге Эден оба поединка провел на лавке запасных.

Напомним, в сентябрьских матчах Лиги наций Бельгия обыграла Данию со счетом 2:0, а затем разгромила Исландию со счетом 5:1 и единолично возглавляет турнирную таблицу группы А2, где еще выступает Англия.

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Ранее мы писали, что "Реал" скрыл настоящую сумму трансфера Азара: ее узнали после попытки мошенничества. Бельгийский футболист перешел в испанский клуб из "Челси" в 2019 году.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Реал Мадрид сборная Бельгии Лига наций Эден Азар

Источник: Сегодня|Спорт

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