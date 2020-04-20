Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В рейтинге лучших технарей Лионеля Месси обставил соперник сборной Украины

20 апреля, 11:23

Олег Люлька

Аргентинец занял лишь четвертое место в списке лучших дриблеров Примеры, оказавшись за спиной у Де Йонга

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял всего лишь четвертое место в списке лучших дриблеров чемпионата Испании в нынешнем сезоне, сообщает статистический портал OptaJose. Ранее Месси резко опроверг уход из "Барсы".

Лидером по количеству успешных обводок в испанском футбольном первенстве стал ганский полузащитник "Атлетико" Томас Партей с показателем 81,8%. На втором месте – камерунский хавбек "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисса (8,1%). Замкнул тройку лучших дриблеров Примеры нидерландский соперник сборной Украины по финальной части Евро-2021 – полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг (74,5%).

"Реал" vs "Барселона", Месси

Реклама

"Реал" vs "Барселона", Месси / Фото: Getty Images

При этом нападающий "Барселоны" Лионель Месси расположился в этом рейтинге на четвертой строчке. Его процент успешных обводок составляет 67,3%. На пятом месте находится еще один аргентинец – полузащитник "Севильи" Эвер Банега (66,1%).

Читайте также: "Игра окончена. "Барселону" ждет банкротство": клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса

В тренде
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Ранее было названо главное отличие между Месси и Роналду. "Криштиану безжалостен на поле, он убийца. Но Лионель будет пытать тебя, прежде чем убьет", – заявил знаменитый английский футболист Уэйн Руни.

Реклама

Смотрите, как забивает Месси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол
"Не ходите в церковь на Пасху": фанат Путина, смеявшийся над коронавирусом, теперь его боитсяФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...