В рейтинге лучших технарей Лионеля Месси обставил соперник сборной Украины

Аргентинец занял лишь четвертое место в списке лучших дриблеров Примеры, оказавшись за спиной у Де Йонга

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял всего лишь четвертое место в списке лучших дриблеров чемпионата Испании в нынешнем сезоне, сообщает статистический портал OptaJose. Ранее Месси резко опроверг уход из "Барсы".

Лидером по количеству успешных обводок в испанском футбольном первенстве стал ганский полузащитник "Атлетико" Томас Партей с показателем 81,8%. На втором месте – камерунский хавбек "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисса (8,1%). Замкнул тройку лучших дриблеров Примеры нидерландский соперник сборной Украины по финальной части Евро-2021 – полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг (74,5%).

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При этом нападающий "Барселоны" Лионель Месси расположился в этом рейтинге на четвертой строчке. Его процент успешных обводок составляет 67,3%. На пятом месте находится еще один аргентинец – полузащитник "Севильи" Эвер Банега (66,1%).

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Ранее было названо главное отличие между Месси и Роналду. "Криштиану безжалостен на поле, он убийца. Но Лионель будет пытать тебя, прежде чем убьет", – заявил знаменитый английский футболист Уэйн Руни.

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