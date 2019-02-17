В родном городе Эмилиано Салы простились с погибшим футболистом

Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер "Кардиффа"

Фото: AFP

В родном городе Эмилиано Салы простились с погибшим футболистом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/919/150/5c6919150db78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/919/150/5c6919150db78.jpg 2019-02-17T10:21:00+02:00 Футбол Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер "Кардиффа"

В субботу жители Аргентины попрощались с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой, тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля. Церемония прощания стартовала в Прогресо, родном городе Салы, на территории одноименного футбольного клуба, где началась карьера аргентинца. Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок, пишет BBC.

TWITTER— Martha Kelner (@marthakelner) February 16, 2019

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только ночью.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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