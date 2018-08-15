В России депутат обсуждает щитки украинского футболиста Хачериди
Щитки в цветах украинского флага заставили депутата Госдумы высказаться о матча "Спартак" – ПАОК
После ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) украинский защитник греческого ПАОКа показал спартаковским болельщикам свои щитки в цветах флага Украины. Этот поступок настолько возмутил россиян, что один из депутатов Госдумы РФ призвал оштрафовать футболиста.
Член комитета по спорту Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что штрафом должны быть наказаны как сам Хачериди, так и его клуб.
"Уверен, просто так это не пройдет. У "Спартака" очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы", – сказал Свищев.
Интересно, что президента ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди в Москве заявил, что болеет за киевское "Динамо". Это он заявил после того, как его команда выбила московский "Спартак" из Лиги чемпионов.
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