В России депутат обсуждает щитки украинского футболиста Хачериди

Сегодня, 15:42

Щитки в цветах украинского флага заставили депутата Госдумы высказаться о матча "Спартак" – ПАОК

Евгений Хачериди. Фото Instagram
Евгений Хачериди. Фото Instagram

После ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0) украинский защитник греческого ПАОКа показал спартаковским болельщикам свои щитки в цветах флага Украины. Этот поступок настолько возмутил россиян, что один из депутатов Госдумы РФ призвал оштрафовать футболиста.

Член комитета по спорту Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что штрафом должны быть наказаны как сам Хачериди, так и его клуб.

"Уверен, просто так это не пройдет. У "Спартака" очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы", – сказал Свищев.

Интересно, что президента ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди в Москве заявил, что болеет за киевское "Динамо". Это он заявил после того, как его команда выбила московский "Спартак" из Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, Евгений Хачериди

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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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