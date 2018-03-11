В России, где состоится ЧМ-2018, футбольным клубам запрещают летать из-за угрозы теракта

Сегодня, 20:52

ЦСКА уже больше двух часов не может покинуть аэропорт Грозного

Фото ФК ЦСКА
Фото ФК ЦСКА

Московский ЦСКА не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Армейцы" выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву.

По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.

Напомним, летом в России состоится чемпионат мира по футболу. В Грозном планировала базироваться сборная Египта, хотя после таких новостей команда может поменять свое решение.

Добавим, что египтяне по итогам жеребьевки ЧМ-2018 попали в одну группу со сборными России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".

Ранее мы сообщали, что жены футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018 в Россию. Вторые половинки игроков традиционно поддерживают своих мужей на таких форумах, но турнир в России могут пропустить из соображений безопасности.
футбол, теракты, чемпионат России, ЧМ-2018, ЦСКА Москва, Терек Грозный

Вы сейчас просматриваете новость "В России, где состоится ЧМ-2018, футбольным клубам запрещают летать из-за угрозы теракта". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мяч в воротах Акинфеева. Фото AFP

ЦСКА проиграл дома "Лиону" в Лиге Европы

8 Марта, 22:48

Победный гол за французов забил Марсело

Футбол

Евгений Хачериди. Фото AFP

Подлый ход: россияне хотят бесплатно увести у "Динамо" Хачериди

2 Марта, 17:46

Летом у защитника заканчивается контракт со столичным клубом
Загрузка...

Футбол

Киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Десять команд вышли в 1/8 финала Лиги Европы

22 Февраля, 22:47

В четверг проходят ответные поединки 1/16 финала еврокубка

Футбол

Фото AFP

Первым участником 1/8 финала Лиги Европы стал ЦСКА

21 Февраля, 21:26

Клуб из России по сумме двух матчей обыграл представителя чемпионата Сербии

Футбол

Олег Данченко. Фото ФК "Анжи"

У украинского футболиста обнаружили проблемы с сердцем

8 Февраля, 11:17

После дополнительных тестов врачи допустили Данченко к тренировкам

Футбол

"Спартак" проводит сборы в ОАЭ. Фото spartak.com

"Спартак" попал в расистский скандал, назвав темнокожих футболистов "шоколадками"

15 Января, 08:31

Защитник Георгий Джикия неудачно пошутил над бразильскими легионерами команды
Загрузка...