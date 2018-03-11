В России, где состоится ЧМ-2018, футбольным клубам запрещают летать из-за угрозы теракта

ЦСКА уже больше двух часов не может покинуть аэропорт Грозного

Московский ЦСКА не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Армейцы" выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву.

По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта.

Напомним, летом в России состоится чемпионат мира по футболу. В Грозном планировала базироваться сборная Египта, хотя после таких новостей команда может поменять свое решение.

Добавим, что египтяне по итогам жеребьевки ЧМ-2018 попали в одну группу со сборными России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, что на днях в The Sun вышла критическая статья о чемпионате мира по футболу в России: "Это очередная остановка в грандиозном туре ФИФА с коррупцией и смертью".