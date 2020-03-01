В России из-за коронавируса отменен футбольный матч между "СССР" и "Мегамужиками"

Футбольный матч аматоров в Москве был перенесен из-за подозрения на коронавирус, сообщил вице-президент Любительской футбольной лиги Артем Смирнов. Встреча высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы между командами "СССР" и "Мегамужики" должна была состоятся 1 марта.

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"Мы отменили игру по просьбе представителя команды "Мегамужики". Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению о коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации", – сказал Смирнов В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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