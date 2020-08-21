В России на территории стадиона совершили жертвоприношение

На территории стадиона грозненского "Ахмата" было совершено жертвоприношение коровы в честь годовщины дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Ранее мы сообщали,что Ракицкий спровоцировал драку с командой Кадырова в чемпионате России.

"Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса "Ахмат Арена" Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость", — сообщается в Instagram стадиона "Ахмат".

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"Ахмат Арена"/Фото akhmat-arena.ru

Отметим, что после трех туров Российской Премьер-Лиги на счету "Ахмата" четыре очка, с которыми грозненцы занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее мы рассказывали про загадочное исчезновение российского футболиста в Турции. Бывший нападающий "Ахмата" более недели не выходил на связь со своим новым клубом.

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