В России освободилась тренерская должность, на которую "сватают" Хацкевича

Казанский "Рубин", обыгрывавший "Барселону", распрощался со своим многолетним наставником Курбаном Бердыевым

Александр Хацкевич - кандидат для "Рубина". Фото: AFP

В среду, 5 июня, по итогам встречи с руководством "Рубина" главный тренер команды Курбан Бердыев принял решение покинуть клуб. Интересно, что одним из кандидатов на смену Бердыеву в российских СМИ ранее назывался Александр Хацкевич, у которого на днях истек контракт с киевским "Динамо". При этом сообщалось, что в Казани Бердыев зарабатывал около 3 млн долларов в год, а оклад Хацкевича в "Динамо" составлял приблизительно 720 тысяч долларов ежегодно. "От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, тренер!" – говорится на официальном сайте "Рубина".

Бердыев возглавлял тренерский штаб казанской команды более четырнадцати лет. В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провел у руля "Рубина" 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед. Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы. Главное, благодаря чему Бердыев известен в мире, это его выездная победа над "Барселоной" десятилетней давности.

Как сообщалось ранее, Хацкевич может остаться в "Динамо" всего на два месяца: названа фишка нового контракта. Если белорус не выведет команду в групповой турнир ЛЧ, то автоматически распрощается со своей должностью.

Напомним, в своем последнем, на данный момент, матче у руля "Динамо" Александр Хацкевич одержал выездную победу над "Александрией":

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