В России перед чемпионатом мира хотят запретить футбол

Сегодня, 10:28

Инициаторы опроса предлашают освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта

Фото AFP
Фото AFP

49 процентов россиян выступили за запрет профессионального футбола в России, сообщает Superjob со ссылкой на данные своего опроса. На вопрос "нужно ли запретить в России профессиональный футбол и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта?" 28 процентов выступили против, а еще 23 не определились со своей позицией.

Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса – 53 процента. Среди женщин – только 44.

Наибольшую поддержку предложение вызвало у граждан в возрасте от 25 до 34 лет – 52 процента. Больше всего за ликвидацию профессионального футбола голосовали россияне с заработком от 35 до 45 тысяч рублей (54 процента за).

Всего было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Ранее мы уже сообщали, что российские города пока не готовы встречать гостей Мундиаля.

Также сообщалось, что Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу.
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СЭ

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