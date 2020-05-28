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В России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями

28 мая, 17:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

На стадионе должно быть занято не более 10 процентов от всех мест

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей российской Премьер-Лиги с болельщиками с 21 июня, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест. Об этом сообщает TVC+. Ранее мы писали, что чемпионат России вернется 21 июня, хотя не все команды хотели доигрывать сезон.

Напомним, что на заседании исполкома Российского футбольного союза 15 мая было принято решение возобновить сезон РПЛ-2019/20 с 21 июня. На данный момент в чемпионате сыграны 22 тура из 30. В турнирной таблице лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга, второе и третье места делят между собой московский "Локомотив" и "Краснодар", отстающие от лидера на девять баллов.

Также мы сообщали об эпидемии в московской команде: коронавирус обнаружен еще у четырех футболистов российского клуба-гранда. Несмотря на такие проблемы, московский "Локомотив" начал подготовку к возобновлению сезона.

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Добавим, что ранее коронавирус был выявлен еще у одного футболиста "Локомотива", нападающего из Перу Джефферсона Фарфана. Он стал первым футболистом РПЛ, у которого диагностирован COVID-19.

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болельщики чемпионат России

Источник: Сегодня|Спорт

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