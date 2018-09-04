В России установили памятник советским футболистам с фотографией Месси
Мемориал установили в память о "матче смерти" с фашистами в 1943 году
В селе Витязево в Краснодарском крае, Россия пришлось заменить памятник советским футболистам. В первоначальном варианте обелиск содержал орфографические ошибки. Были перепутаны имена футболистов. А вместо изображения игроков – фото форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
Халатность установщиков стелы возмутила жителей поселения. Выяснилось, что мастеру вручили черновой вариант как готовый макет. Мемориал установили в память о "матче смерти" с фашистами в 1943 году.
В июне того года немецкое командование приняло решение провести футбольный турнир между командами немецкой и румынской армиями, а также местной команды. Сообщается, что советские футболисты под угрозой расстрела обыграли немцев.
Ранее мы писали, что возле стадиона, принимавшего финал ЧМ-2018, нашли неразорвавшийся снаряд. В России на территории "Лужников" обнаружили снаряд времен Второй мировой войны.
А еще одна арена ЧМ-2018 начала разваливаться еще до конца турнира. Российский блогер Илья Варламов опубликовал ужасающие фото разрушенной территории вокруг стадиона в Волгограде, на строительство которого потратили 17 миллиардов рублей. По его словам, парк начал разрушаться за день до окончания чемпионата мира.
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