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В России во время индивидуальной тренировки на карантине умер футболист

20 апреля, 19:50

Александр Трикиша

По предварительным данным, причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность

22-летний защитник футбольного клуба "Казанка" из Москвы Иннокентий Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность.

"Знаю то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем со здоровьем. Написали нам, что сердечная недостаточность", – сказал РИА Новости тренер "Казанки" Александр Гришин.

Самохвалов – воспитанник московского "Локомотива". Он пришел в академию "железнодорожников" в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын.

Ранее мы писали, что переболевшим коронавирусом спортсменам могут запретить возвращаться в спорт. Опасный вирус может спровоцировать серьезные проблемы с сердцем.

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чемпионат России Локомотив Москва

Источники: РИА Новости , Сегодня|Спорт

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