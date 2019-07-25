В руках у полиции: звезду украинского Евро-2012 лишили прав за лихую езду по Лондону

Испанский полузащитник Фабрегас не сможет сесть за руль машины до конца нынешнего года

Сеск Фабрегас. Фото: Instagram

Знаменитый испанский полузащитник Франсеск Фабрегас, в 2012-м в Украине ставший чемпионом Европы, попал в неприятности. Футболист "Монако" лишен водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости. Как сообщают британские СМИ, 32-летний испанец ехал в Лондоне на автомобиле Land Rover со скоростью 68 миль в час (109 км в час) при допустимой скорости в 40 миль в час (64 км в час). Интересно, что когда Фабрегаса остановила полиция, он заявил, что "не ехал настолько быстро".

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Как мы писали, Сеск Фабрегас стал игроком "Монако" в начале этого года. Испанец подписал контракт до лета 2021-го, получив от монегасков бонус в размере более 10 миллионов евро. Ранее, помимо "Челси", он защищал цвета каталонской "Барселоны" и лондонского "Арсенала".

Также сообщалось, что Фабрегас и Месси стали акционерами ФК "Андорра", владельцем которого является защитник "Барселоны" Жерар Пике. По данным источника, Фабрегас и Месси сделали инвестиции в "Андорру", но они внесли намного меньше средств, чем Пике и его компания Kosmos. Впрочем, Пике надеется, что имена Фабрегаса и Месси помогут клубу в дальнейшем поиске спонсоров.

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