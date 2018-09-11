В сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер – ждут возвращения Месси

Сегодня, 22:28

Звезда "Барселоны" приостановил выступление за сборную после ЧМ-2018

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Игроки сборной Аргентины не имеют права брать 10-й номер в национальной команде до тех пор, пока нападающий "Барселоны" Лионель Месси не примет решение, касающееся его международной карьеры.

"Футболка с номером 10 принадлежит Месси, и так оно и будет, пока он не решит, будет ли он и дальше выступать за сборную или нет. Я держу этот номер для него", – заявил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Аргентины Лионель Скалони.

Напомним, что после чемпионата мира 2018 года Месси принял решение временно приостановить выступление за сборную, однако об уходе из нее не объявлял. Аргентина на прошедшем мировом первенстве вылетела на стадии 1/8 финала турнира.

Ранее мы писали, что главный тренер сборной Колумбии ушел в отставку и может возглавить Аргентину. Хосе Пекерман дважды выводил колумбийцев в плей-офф чемпионатов мира и привлек внимание аргентинской феде финала.рации – их сборная провалила ЧМ-2018, с трудом выйдя из группы и покинув турнир уже после 1/8 финала.

Напомним, что после увольнения Хорхе Сампалои руководить сборной Аргентины назначили дуэт тренеров – Лионеля Скалони и Пабло Аймара.
футбол, Лионель Месси, сборная Аргентины

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Sportbox

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