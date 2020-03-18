В сборной Бразилии договаривались о том, что каждый должен ударить по ногам Месси

Бразильцы придумали хитрый план остановить Месси, но он не всегда срабатывал

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело признался, что во время матчей против команды Аргентины бразильцы между собой договариваюсь, что каждый должен ударить по ногам Лионеля Месси. Иначе остановить его было невозможно – утверждает футболист. Кстати, ранее СМИ разведали, из-за чего сейчас больше всего страдает Месси.

"Месси – уникальный игрок. Когда сборная Бразилии играла с Аргентиной, мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз. Понятно, что мы должны были менять друг друга. Это не очень сложно, но по-другому его было не остановить. Нет, у нас не было цели травмировать его, но нужно было снизить ритм, заставить его беспокоиться", – рассказал Мело.

Также бразилец дал ответ на извечный вопрос: кто же лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

"Я видел игру Месси, и это невероятно. Он лучше Криштиану Роналду, потому что португалец может забить для команды пять голов, а Месси забивает эти же пять голов и при этом создает моменты для своих товарищей. Он более совершенен", – приводит слова Мело Sport.es.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм замахнулся на невероятное: объединить Роналду и Месси в одной команде. Криштиану и Лионеля в качестве партнеров мы можем увидеть в составе клуба "Интер" (Майами), совладельцем которого является знаменитый в прошлом полузащитник сборной Англии.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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