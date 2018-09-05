В сборной Германии ввели комендантский час для футболистов

Сегодня, 09:56

Теперь игроки должны расходиться по номерам до 12 ночи, а посещение бара запрещено

Тренер сборной Германии Йоахим Лёв. Фото AFP
Тренер сборной Германии Йоахим Лёв. Фото AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ввел комендантский час для своих футболистов. Как сообщает издание Sport Bild, в 12 часов ночи футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Игрокам национальной команды запрещено также посещать бары в отеле.

Лев возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством специалиста Бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призером ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы-2008.

Напомним, Германия по итогам группового этапа чемпионата мира-2018 заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки сборной Германии на чемпионате мира-2018 разделились на два лагеря: "канакен" и "картошка". Одну группировку составляли футболисты преимущественно с иностранными корнями, в том числе Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Второй лагерь составляли "типичные немцы" – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и некоторые другие футболисты, отличающие более тихим и скромным образом жизни.
сборная Германии, Йоахим Лев, Лига наций

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