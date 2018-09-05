В сборной Германии ввели комендантский час для футболистов

Теперь игроки должны расходиться по номерам до 12 ночи, а посещение бара запрещено

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв ввел комендантский час для своих футболистов. Как сообщает издание Sport Bild, в 12 часов ночи футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Игрокам национальной команды запрещено также посещать бары в отеле.

Лев возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством специалиста Бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призером ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы-2008.

Напомним, Германия по итогам группового этапа чемпионата мира-2018 заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.

Ранее в СМИ появилась информация, что игроки сборной Германии на чемпионате мира-2018 разделились на два лагеря: "канакен" и "картошка". Одну группировку составляли футболисты преимущественно с иностранными корнями, в том числе Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Второй лагерь составляли "типичные немцы" – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и некоторые другие футболисты, отличающие более тихим и скромным образом жизни.