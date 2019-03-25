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В сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном

Сегодня, 08:05

Оказывается, футболисты Андрея Шевченко не знают ни единого клуба из страны, со сборной которой играют сегодня в отборе

Прогулка сборной Украины
Прогулка сборной Украины. Фото: Facebook
В сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/86e/841/5c986e84140f7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/86e/841/5c986e84140f7.png Футбол Оказывается, футболисты Андрея Шевченко не знают ни единого клуба из страны, со сборной которой играют сегодня в отборе

Оказывается, футболисты сборной Украины не знают ни единого клуба Люксембурга, против национальной команды которого в понедельник, 25 марта, проведут матч отбора Евро-2020.

Это стало понятно после просмотра видео с воскресной прогулки футболистов нашей сборной по Люксембургу, когда речь зашла об отмечавшем накануне свое 24-летие Никите Бурде.

- Зина, Никитос бы заиграл в чемпионате Люксембурга? – как бы в шутку спросил у Александра Зинченко пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.

- Уверен, – твердо ответил Зинченко.

- В каком клубе? – спросил Васильков.

В ответ на этот вопрос Александр Зинченко почесал затылок. А затем быстренько растворился в компании других футболистов сборной Украины.

- В интернете посмотри, – подколол футболиста "Манчестер Сити" его партнер Николай Матвиенко.

- А ведь стыдно, здесь же Девич играл, игрок сборной Украины, в клубе с названием...

- А! Я помню, – сказал Матвиенко.

- В каком? – спросил Васильков.

- Потом скажу, – ушел от ответа и Матвиенко.

Между тем пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков также ошибся, сказав, будто в Люксембурге выступал Марко Девич. На самом деле Марко играл не в Люксембурге, а в Лихтенштейне, защищая цвета тамошнего клуба "Вадуц".

Что касается Люксембурга, то в нынешнем сезоне клуб этой страны, "Дюделанж", впервые в истории своей страны попал в групповой турнир Лиги Европы. И там даже сумел дома сыграть вничью 0:0 с испанским "Бетисом".

Видео прогулки сборной Украины по Люксембургу

Как сообщалось ранее, с главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко списали талисмана Евро-2020.

Такжев сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Люксембурга, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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