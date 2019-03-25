В сборной Украины перед матчем отбора перепутали Люксембург с Лихтенштейном
Оказывается, футболисты Андрея Шевченко не знают ни единого клуба из страны, со сборной которой играют сегодня в отборе
Оказывается, футболисты сборной Украины не знают ни единого клуба Люксембурга, против национальной команды которого в понедельник, 25 марта, проведут матч отбора Евро-2020.
Это стало понятно после просмотра видео с воскресной прогулки футболистов нашей сборной по Люксембургу, когда речь зашла об отмечавшем накануне свое 24-летие Никите Бурде.
- Зина, Никитос бы заиграл в чемпионате Люксембурга? – как бы в шутку спросил у Александра Зинченко пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков.
- Уверен, – твердо ответил Зинченко.
- В каком клубе? – спросил Васильков.
В ответ на этот вопрос Александр Зинченко почесал затылок. А затем быстренько растворился в компании других футболистов сборной Украины.
- В интернете посмотри, – подколол футболиста "Манчестер Сити" его партнер Николай Матвиенко.
- А ведь стыдно, здесь же Девич играл, игрок сборной Украины, в клубе с названием...
- А! Я помню, – сказал Матвиенко.
- В каком? – спросил Васильков.
- Потом скажу, – ушел от ответа и Матвиенко.
Между тем пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков также ошибся, сказав, будто в Люксембурге выступал Марко Девич. На самом деле Марко играл не в Люксембурге, а в Лихтенштейне, защищая цвета тамошнего клуба "Вадуц".
Что касается Люксембурга, то в нынешнем сезоне клуб этой страны, "Дюделанж", впервые в истории своей страны попал в групповой турнир Лиги Европы. И там даже сумел дома сыграть вничью 0:0 с испанским "Бетисом".
Видео прогулки сборной Украины по Люксембургу
Как сообщалось ранее, с главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко списали талисмана Евро-2020.
Такжев сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург.
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