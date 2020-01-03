В сборную Бразилии позвали двух футболистов из чемпионата Украины

Два игрока "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии - Майкон и Додо

Додо вызван в сборную Бразилии / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Два футболиста лидера чемпионата Украины "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в команду U23 для участия в южноамериканском предолимпийском турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

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Сборной Бразилии предстоит играть в группе B со сборными Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая. Две лучшие команды выйдут в финальную часть, сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая в июле – августе состоится в Токио.

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Ранее мы писали, что футболисты и тренер "Шахтера" записали яркое новогоднее поздравление для болельщиков – с роялем и "Донбасс Ареной".

По данным transfermarkt, оценочная трансферная стоимость 22-летнего Майкона составляет 8 миллионов евро, а 21-летнего Додо оценивают в 2 миллиона.

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Напомним, что "Шахтер", уверенно лидирующий в чемпионате Украины, не смог пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. В решающем матче команда Луиша Каштру проиграла "Аталанте", и в итоге заняла третье место в группе. Во второй половине февраля "горняки" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".

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