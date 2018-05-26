В сецсетях появилось фото из радевалки победительниц женской Лиги чемпионов

Японка Саки Кумагаи опубликовала в Instagram фото, сделанное сразу после победы в Киеве над "Вольфсбургом"

В субботу в финале Лиги чемпионов встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". А 24 мая на стадионе "Динамо" прошел финал женской Лиги чемпионов, в котором французский "Лион" победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 4:1, причем все голы были забиты в дополнительное время.

После матча 27-летняя защитник "Лиона" Саки Кумагаи из Японии в социальных сетях опубликовала несколько фотографий, одна из которых сделана в раздевалке клуба сразу после триумфа в киевском финале женской ЛЧ.

Напомним, что на 93-й минуте Пернилле Хардер вывела "Вольфсбург" вперед, однако через несколько минут немецкий клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получила Александра Попп. И "Вольфсбург" посыпался. Футболистки французского клуба забили четыре мяча: отличились Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ада Хегерберг и Камиль Абили. "Лион" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в истории – это тоже рекорд.