В семье игрока "Динамо" пополнение: супруга подарила Гармашу сына

Вчера, 15:20

Семейная пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Милану

Денис Гармаш с новорожденным сыном. Фото Instagram
Денис Гармаш с новорожденным сыном. Фото Instagram

В семье полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша пополнение. Жена футболиста Снежана родила сына. Это уже второй ребенок в семье Гармашей – у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.

Радостный отец забрал жену и малыша из роддома, поделившись фотографией со своими подписчиками в Instagram. "А мы домой", – подписал снимок полузащитник.

28-летний футболист в текущем сезоне провел в составе " Динамо" 17 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. По ходу текущего сезона Денис Гармаш догнал Андрея Шевченко по количеству матчей за "Динамо".

Вполне возможно, что Гармаш пропустит сегодняшнюю встречу против третьей команды чемпионата Украины "Александрии" на выезде. Онлайн "Александрия" – "Динамо" уже есть на нашем сайте.

Эксперты считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.55, тогда как ставку на победу "Александрии" можно сделать с коэффициентом 7.70, а на ничью – 3.60. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.35.
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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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