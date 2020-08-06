В семье лучшего игрока "Шахтера" перед матчем с "Вольфсбургом" произошло несчастье

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес посвятил свои голы в поединке Лиги Европы дедушке, который недавно умер

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, кому посвятил два своих мяча в повторном матче 1/8 Лиги Европы против "Вольфсбурга", который "горняки" выиграли со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал турнира. Напомним, Мораес был признан лучшим игроком матча с "волками".

"Мне очень сложно говорить об этом. Мой дедушка умер недавно. Семья приехала из Бразилии, чтобы поддержать меня. Я хочу посвятить свои голы своему дедушке", – заявил в комментарии программе "Футбол NEWS" форвард "Шахтера" Жуниор Мораес

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"Вы видели, как было много фолов на мне. Когда мы выбегали в контратаки – соперник играл жестко. Думаю, было не меньше 15 таких нарушений, так что удаление в составе гостей было закономерным. Не думаю, что соперник играл грязно. Просто это немецкий стиль футбола", – добавил, комментируя матч "Шахтер" – "Вольфсбург", Жуниор Мораес

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Жуниор Мораес / Фото: Reuters

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Отметим, что уже через пять дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы в Германии. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Швейцарии 6 августа. Таким образом у соперников дончан будет на день меньше времени на отдых.

Ранее была обнародована таблица коэффициентов УЕФА с учетом победы "горняков" над "Вольфсбургом" в Лиге Европы. Согласно ее показателям, "Шахтер" гарантировал Украине пропуск в группу Лиги чемпионов через сезон.

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