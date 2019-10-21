В Сербии готовы озолотить Литву и Люксембург, если они повторят достижение сборной Украины

Пол миллиона за выигрыш над чемпионами Европы

Украина - Португалия / Фото: Reuters

Федерация футбола Сербии планирует финансово простимулировать соперников сборной Португалии в квалификации Евро-2020 сборную Литвы и Люксембурга. Ранее мы рассказывали, что португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду.

Отмечается, что 14 октября Португалия встретится с Литвой и, если Литва отберет очки, сербы готовы заплатить 500 тысяч евро за это. Также они готовы заплатить Люксембургу, если тот не даст Португалии выиграть матч 17 октября.

Шевченко в окружении Караваевва и Малиновского / Фото: Reuters

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Напомним, что сборная Украины обыграла Португалию во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места в группе В.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

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Также добавим, что Сербии предстоят встречи против Люксембурга и Украины в эти же даты.

В данный момент Португалия идет на втором месте с 11 очками, Сербия – третья с 10 очками, а Украина является лидером группы.

Как сообщалось ранее, Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. По результатам исследования аналитиков InStat, первый номер "Шахтера" в престижном рейтинге опережает поляка Лукаша Фабианьски и знаменитого немца Мануэля Нойер.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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