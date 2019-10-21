В Сербии готовы озолотить Литву и Люксембург, если они повторят достижение сборной Украины

Федерация футбола Сербии планирует финансово простимулировать соперников сборной Португалии в квалификации Евро-2020 сборную Литвы и Люксембурга. Ранее мы рассказывали, что португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду.
Отмечается, что 14 октября Португалия встретится с Литвой и, если Литва отберет очки, сербы готовы заплатить 500 тысяч евро за это. Также они готовы заплатить Люксембургу, если тот не даст Португалии выиграть матч 17 октября.
Напомним, что сборная Украины обыграла Португалию во вчерашнем матче отбора на чемпионат Европы и гарантировала себе выход на Евро-2020 с первого места в группе В.
Обзор матча Украина – Португалия (2:1)
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Также добавим, что Сербии предстоят встречи против Люксембурга и Украины в эти же даты.
В данный момент Португалия идет на втором месте с 11 очками, Сербия – третья с 10 очками, а Украина является лидером группы.
Как сообщалось ранее, Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. По результатам исследования аналитиков InStat, первый номер "Шахтера" в престижном рейтинге опережает поляка Лукаша Фабианьски и знаменитого немца Мануэля Нойер.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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