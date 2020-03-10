В Сеть слили новую форму "Барселоны": она будет напоминать о былых победах в Лиге чемпионов

В сеть попали фотографии домашней формы "Барселоны" на сезон-2020/21. Изображения с дизайном экипировки были опубликованы на портале Footy Headlines. Дизайн формы каталонского клуба на следующий сезон в целом будет классическим: традиционные вертикальные полосы на футболках синего и гранатового цветов и вставки желтого цвета. Отличительной особенностью станет градиент из узора из мелких точек.

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Экипировка будет напоминать форму каталонского клуба в сезоне-2010/11, когда "сине-гранатовые" выиграли Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Это будет сделано по случаю 10-летней годовщины тех побед. Официально комплект новой домашней формы должен быть выпущен в мае.

Также мы писали, что арбитр матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" должен был удалить с поля Месси. Аргентинец, грубо наступив на ногу сопернику, заслужил первую в клубной карьере красную карточку. Но судья за этот фол не показал Лео даже "горчичник".

Смотрите, как Месси забивает в Лиге чемпионов

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