В Сеть слили новую выездную форму "Ливерпуля", которая удивит даже утонченных ценителей

В Сеть попала фотография дизайна выездного комплекта формы "Ливерпуля" на сезон-2020/21. Изображение было опубликовано на портале Footy Headlines. Новая выездная форма мерсисайдского клуба будет выполнена в основном в лазурном цвете со вставками черного на воротнике, гербе, и спонсорских логотипах. При этом на футболке будет использован абстрактный фон.

Напомним, с нового сезона экипировать "Ливерпуль" будет новый спонсор.

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Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Также добавим, что "Ливерпуль" и другие лидеры не получат чемпионские медали досрочно. Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг иноформацию, что "Ливерпуль" и другие команды-лидеры чемпионатов европейской "большой пятерки" могут завоевать титулы досрочно из-за пандемии коронавируса.

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