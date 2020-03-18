Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

В Сеть слили новую выездную форму "Ливерпуля", которая удивит даже утонченных ценителей

18 марта, 22:38

Максим Перепелица

Новый комплект экипировки выполнен в бирюзовом цвете

В Сеть попала фотография дизайна выездного комплекта формы "Ливерпуля" на сезон-2020/21. Изображение было опубликовано на портале Footy Headlines. Новая выездная форма мерсисайдского клуба будет выполнена в основном в лазурном цвете со вставками черного на воротнике, гербе, и спонсорских логотипах. При этом на футболке будет использован абстрактный фон.

Напомним, с нового сезона экипировать "Ливерпуль" будет новый спонсор.

Реклама

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Также добавим, что "Ливерпуль" и другие лидеры не получат чемпионские медали досрочно. Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг иноформацию, что "Ливерпуль" и другие команды-лидеры чемпионатов европейской "большой пятерки" могут завоевать титулы досрочно из-за пандемии коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

форма чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...