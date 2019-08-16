В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока года от УЕФА

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Лионель Месси / Фото: AFP

На днях жюри, состав которого составили 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов выбрали 10 лучших игроков прошлого года. Так, в сети появились результаты голосования за лучшего игрока года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси с результатом в 252 балла, опередив защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейкана на 28 баллов. У форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – 181 балл.

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Отмечается, что в голосовании должны были участвовать болельщики, и неизвестно, учтены ли их голоса в этих результатах.

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019.

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