Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока года от УЕФА

Сегодня, 19:30

Остается только догадываться о правдивости этого документа

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

На днях жюри, состав которого составили 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов выбрали 10 лучших игроков прошлого года. Так, в сети появились результаты голосования за лучшего игрока года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первым стал форвард "Барселоны" Лионель Месси с результатом в 252 балла, опередив защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейкана на 28 баллов. У форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – 181 балл. 

Реклама

Отмечается, что в голосовании должны были участвовать болельщики, и неизвестно, учтены ли их голоса в этих результатах.

В тренде
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

УЕФА Криштиану Роналду Лионель Месси Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...