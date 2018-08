В сети появилась эмблема нового клуба Бекхэма в США

СМИ опубликовали логотип футбольного клуба из Майами, который создавался при участии знаменитого в прошлом полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма. На эмблеме указано возможное название команды – Miami International Club de Futbol. В логотипе использованы черный, розовый и белый цвета.

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав МЛС. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

