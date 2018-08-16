В сети появилась эмблема нового клуба Бекхэма в США

Сегодня, 11:59

ФК "Майами" начнет выступление в MLS в 2020 году

Дэвид Бекхэм. Фото AFP
Дэвид Бекхэм. Фото AFP

СМИ опубликовали логотип футбольного клуба из Майами, который создавался при участии знаменитого в прошлом полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма. На эмблеме указано возможное название команды – Miami International Club de Futbol. В логотипе использованы черный, розовый и белый цвета.

Напомним, что в январе клуб из Майами был официально включен в состав МЛС. О сроках начала выступления команды в составе главной футбольной лиги США и Канады не сообщается. Это может произойти в 2020 году. Кроме Бекхэма, в создании клуба участвовал ряд бизнесменов.

Владельцы команд, вступающих в MLS в рамках нынешнего расширения, вынуждены платить по 150 миллионов долларов. Однако Бекхэм в 2007 году приобрел право на создание франшизы за 25 миллионов.

Недавно Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха"Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами.

Интересно, что Дэвид Бекхэм уже зовет Криштиану Роналду в свой клуб из США. Плртугалец может переехать в Майами в 2020 году, как раз к старту клуба в MLS.

А вот Златан Ибрагимович отказался переходить в команду Бекхэма. Хотя это было летом, когда швед восстанавливался после травмы и надеялся вернуться в "МЮ". Сейчас же швед защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".
футбол, Дэвид Бекхэм, MLS, ФК Майами

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Источник:

Sportbox

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