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В Северной Америке кардинально изменили систему отбора на ЧМ-2022

10 июля, 20:00

Квалификация будет состоять из двух частей, которые будут проходить параллельно в 2020 и 2021 годах

Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ-2019
Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ-2019. Фото: AFP

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) обнародовала новый формат отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

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Отборочный турнир будет состоять из двух частей, обе будут проходить параллельно в 2020 и 2021 годах. В первой части примут участие 6 сборных из зоны КОНКАКАФ с наивысшими позициями в рейтинге ФИФА. Каждая из шести команд проведет 10 матчей – дома и на выезде с пятью соперниками. Три лучшие команды получат прямые путевки на ЧМ-2022.

Во второй части отборочного турнира будут задействованы 29 сборных с рейтингами 7-35 для своего региона. Они будут разделены на 8 групп (5 групп с четырьмя командами, 3 – с тремя). Победители групп выйдут в четвертьфинал. Противостояния на стадиях четвертьфинала, полуфинала и финала будут состоять из двух матчей — дома и в гостях. Победитель плей-офф проведет два матча (дома и на выезде) с командой, занявшей четвертое место в турнире шести лучших команд КОНКАКАФ. Сильнейший по итогам этих двух матчей представит КОНКАКАФ в стыковых матчах против команды другой конфедерации за право сыграть на ЧМ-2022.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи. Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


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Тег футбол, ЧМ-2022, КОНКАКАФ

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sport24.ru

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