В шаге от вечности: Буффон догнал Мальдини по количеству матчей в Серии А

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сравнялся по числу игр в чемпионате Италии с Паоло Мальдини, который провел 647 матчей в серии А. Буффон отыграл весь матч 17-го тура против "Сампдории" (1:2) и тем самым повторил достижение легенды "Милана".

Если 41-летний Буффон проведет еще один матч в серии А в нынешнем сезоне, то станет рекордсменом за всю историю турнира.

К слову, "Ювентус" обыграл "Сампдорию" благодаря голам Дибалы и Роналду в первом тайме. Между этими голами у "Сампдории" отметился Капрари. "Ювентус" как минимум до следующего тура вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.

Кстати, ранее Буффон побил другой рекорд Мальдини, который казался вечным. Голкипер провел больше всех матчей среди итальянцев на клубном уровне во всех турнирах.

Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступает только Икер Касильяс, правда испанец давно находится вне игры из-за проблем с сердцем.

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